У Єревані відновилися акції протесту, люди перекривають дороги (фото)

Протестувальники колонами по кілька сотень людей ходять вулицями і живим ланцюгом перекривають проїжджу частину.

У столиці Вірменії Єревані протестувальники після дводенної перерви знову вийшли на вулиці. Людей закликав до дії лідер протестних акцій, депутат Нікол Пашинян.

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Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

«Я закликаю всіх наших прихильників з 12:00 блокувати дороги і перехрестя, паралізувати рух машин», - написав Пашинян.

Він також додав, «що внутрішньополітична криза в країні близька до вирішення».

«Ми повинні показати, що наш рух твердо стоїть на ногах. О 19:00 я оголошую мітинг на площі Республіки», - зазначив Пашинян.

Протестувальники колонами по кілька сотень людей ходять вулицями і живим ланцюгом перекривають проїжджу частину, скандуючи «Перемога», «Нікола в прем'єри» і «Карапетяна у відставку», передає РБК.

Люди збираються і на площі Республіки в центрі міста, яка знаходиться біля будівлі уряду і стала основним місцем збору протестувальників. Ще кілька десятків студентів сіли на проїжджу частину на проспекті Маштоца, заблокувавши проїзд автомобілів.

Як повідомляє агентство «Вірменпрес», Пашинян, який керує опозиційним блоком «Елк», провів зустріч з керівником фракції республіканців Ваграмом Багдасаряном. При цьому мету зустрічі Пашинян назвати відмовився, уточнює агентство. Переговори Пашиняна з лідером фракції РПА підтвердив РБК соратник Пашиняна Ален Симонян. Він сказав, що поки не знає про підсумки переговорів.

Багатотисячні акції протесту призвели до відставки з посади прем'єр-міністра лідера Республіканської партії Сержа Саргсяна, який до того, як очолити уряд, провів два терміни на посаді президента. Вибори нового голови кабінету повинні відбутися 1 травня. Після розвалу правлячої коаліції у республіканців залишилося в парламенті 58 голосів з 105. Опозиційні фракції заявили про намір підтримати Пашиняна, але у них поки не вистачає голосів. Щоб провести свою кандидатуру, вони повинні набрати мінімум 53 голоси за наявних 47.

Пашинян 29 квітня повернувся з дводенного туру містами Вірменії. На ці два дні він закликав жителів Єревана зробити паузу з акціями в столиці, щоб відновити їх з неділі з новою силою.