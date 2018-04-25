У Вірменії міністр спорту подав у відставку і приєднався до протестів

Партія Процвітаюча Вірменія закликала своїх прихильників приєднатися до руху Нікола Пашиняна.

Виконувач обов'язків міністра спорту Вірменії Грачья Ростомян подав у відставку і вирішив приєднатися до протестів.

Читайте такожУ ЄС відреагували на масові протести у Вірменії і відставку Саргсяна

Про це повідомляє інформагентство Арменпрес. "Як прихильник партії Процвітаюча Вірменія, я підтримую заклик до всенародної мобілізації... Наразі нема нічого важливішого, ніж знайти мирний вихід для нашої батьківщини", - заявив Ростомян.

Раніше найбільша в Вірменії опозиційна політична партія Процвітаюча Вірменія закликала своїх прихильників вийти на вулиці і приєднатися до руху Нікола Пашиняна.

Уранці в Єревані люди стали перекривати головні дороги міста після того, як опозиційний депутат Нікол Пашинян закликав знову вийти на акції протесту.

Він також заявляв, що що правляча Республіканська партія Вірменії хоче "скористатися відставкою Сержа Саргсяна і зберегти владу".

Поліція почала стягувати до центру Єревану сили та спецтехніку. У середу вранці мали відбутися переговори Пашиняна і в.о. прем'єра Карена Карапетяна, проте вони були скасовані.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня після 11 днів акцій протесту прем'єр-міністр і екс-президент Серж Саргсян оголосив про свою відставку.

Тимчасовим виконувачем обов'язків прем'єра був призначений Карен Карапетян, соратник Саргсяна з правлячої Республіканській партії Вірменії