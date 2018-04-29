Суд Іраку засудив 19 росіянок до довічного ув'язнення за підтримку ІД

За даними МЗС РФ, у тюрмах Іраку можуть перебувати від 50 до 70 жінок, які імовірно мають громадянство Росії.

Суд в Іраку засудив 19 росіянок до довічного ув'язнення за підтримку терористичного угруповання «Ісламська держава».

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Про це повідомляє агентство France Press.

За даними місцевої преси, кримінальний суд Багдада визнав жінок винними в приєднанні та підтримці угрупування. Інші подробиці не повідомляються.

Як повідомили "Радіо Свобода" в Міністерстві закордонних справ РФ, у тюрмах Іраку можуть перебувати від 50 до 70 жінок, які імовірно мають громадянство Росії. Всіх їх підозрюють у співпраці з терористами.

У той же час у відомстві зазначили, що встановити їх особу можливо лише після винесення вироків.