"ІД" пригрозила Путіну терактами під час ЧС-2018 в Росії (фото)

В інтернеті з'явився плакат, на якому терорист підриває стадіон.

Терористичне угрупування «Ісламська держава» пригрозило президенту Російської Федерації Володимиру Путіну масовими терактами під час проведення Чемпіонату світу з футболу 2018 року.

Про це повідомляє ТСН.

В інформації зазначається, що в інтернеті з'явився плакат, на якому терорист підриває стадіон, а потім хоче вбити Путіна. Ці загрози пов'язані з діями Путіна на території Сирії.

"Росія-2018. Путін, ти невірний. Ти заплатиш за вбивство мусульман", - говориться у тексті, який зображений на плакаті.

Окрім того, "ІД" розробив ще один плакат, на якому терорист намагається підірвати стадіон "Лужники" у Москві. Ці плакати з'явилися у Telegram та згодом були поширені Wafa Media Foundation.

Читайте також"Готуйся, Росіє": Трамп анонсував ракетний удар по СиріїНагадаємо, 7 квітня кілька моніторингових і медичних груп, які працюють в Сирії, заявили про хімічну атаку в місті Дума.

За різними даними, в результаті атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні при ураженні хлором або нервово-паралітичним газом. Повідомлялося, що вертоліт скинув в Думі бомбу, яка нібито містила зарин.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою. Місто Дума залишається останнім оплотом повстанців у Східній Гуті. Воно оточене сирійськими військами, яким надають підтримку і російські сили.

Під час переговорів з Москвою повстанці намагалися добитися права залишитися в місті як місцеві сили безпеки. Однак в п'ятницю, 6 квітня, переговори зайшли в глухий кут, і на місто розпочався масштабний наступ за підтримки авіації й артилерії.