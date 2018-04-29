Засновник Telegram закликав жителів Москви вийти на мітинг за свободу інтернету в Росії

На думку Павла Дурова, в нинішній ситуації активну участь користувачів "може змінити хід історії", оскільки майбутнє російського інтернету знаходиться в їхніх руках.

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров закликав жителів Москви вийти в понеділок, 30 квітня, на мітинг за свободу інтернету.

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Як передає Deutsche Welle, сьогодні в своєму повідомленні в соціальній мережі "Вконтакті" Дуров назвав планований захід "історичним шансом для москвичів висловити загальну позицію".

На думку творця месенджера, в нинішній ситуації активну участь користувачів "може змінити хід історії", оскільки майбутнє російського інтернету знаходиться в їхніх руках. При цьому, вважає він, в разі бездіяльності користувачів країна може залишитися без інших популярних онлайн-сервісів крім Telegram.

Узгоджений з владою мітинг проти блокування месенджера, організатором якого є "Лібертаріанська партія Росії", пройде на проспекті Сахарова. За словами організаторів, в понеділок подібна акція відбудеться і в іншому російському місті - Калінінграді.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня Таганський районний суд г Москви виніс рішення про блокування месенджера на території РФ за відмову Telegram надати Федеральній службі безпеки ключі для дешифрування листувань користувачів.

Роскомнагляд 16 квітня почав блокування.

У боротьбі проти месенджера відомство обмежило доступ до 18 мільйонів сторонніх сайтів (IP-адрес). Серед заблокованих опинилися сервіси таких великих міжнародних компаній як Google, Amazon, Microsoft, месенджер Viber і багато інших. Тим часом, Telegram, як і раніше, продовжує працювати в Росії.