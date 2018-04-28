"Війна триватиме вічно": у РФ визнали неможливість блокування Telegram

Основна проблема в тому, що Telegram - це додаток, а не сайт.

Месенджер Telegram неможливо заблокувати шляхом блокування IP-адрес, оскільки це додаток, а не сайт.

Про це заявив інтернет-омбудсмен Дмитро Марінічев, повідомляє видання РИА Новости. Він назвав існуючий механізм блокувань неефективним і запропонував боротися з авторами нелегального контенту, а не з сервісом.

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"Заблокувати його шляхом блокування IP-адрес неможливо, і війна буде тривати вічно навіть з урахуванням того, що клієнтська частина Telegram — це відкритий код, його можна проаналізувати і зрозуміти, як він працює", — сказав він.

Марінічев зазначив, що Telegram все одно зможе оновлювати своє програмне забезпечення та за допомогою цих оновлень обходити блокування. При цьому він зазначив, що потрапляння в чорний список сторонніх сервісів буде змушувати користувачів встановлювати програми для обходу блокувань.

Як повідомляв УНІАН, спроби Роскомнагляду заблокувати Telegram призвели до блокування мільйонів IP-адрес найбільших хостинг-провайдерів і супутніх проблем в роботі сайтів і сервісів, не пов'язаних з месенджером Павла Дурова.

Telegram при цьому працює у більшості російських користувачів без VPN і проксі. Масові блокування IP-адрес Роскомнагляд почав 16 квітня.