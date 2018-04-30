Війська Асада піддають масованій атаці підконтрольні опозиції райони у провінції Хомс

З самого ранку неділі авіація Асада завдала 70 ударів по кількох населених пунктах у Сирії.

Сили режиму Башара Асада піддають масованій атаці підконтрольні сирійській опозиції райони на півночі провінції Хомс, що входять до списку зон деескалації в Сирії.

Як повідомляє «Анадолу», внаслідок авіаударів у регіоні загинули щонайменше двоє мирних жителів, є поранені.

З самого ранку неділі авіація завдала 70 ударів по населеному пункту Заферан та селах Іззеттін Макрамійє, Тилиф і Дейфул. Внаслідок бомбардування повністю знищено лікарню у Заферані.

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Слідом за інтенсивними атаками режим Асада і його прихильники раніше встановили контроль над передмістям Дамаска Східною Гутою.

Зараз сили режиму Асада і його прихильники намагаються встановити контроль над всією територією провінції Хомс.

Операція із захоплення північних районів провінції Хомс почалася 14 квітня, і за три дні сили режиму встановили контроль над шістьма населеними пунктами. Пізніше опозиційним угрупованням вдалося повернути контроль над зазначеними населеними пунктами.

Території на півночі провінції Хомс площею 592 квадратних кілометри, підконтрольні опозиції, перебувають у блокаді сирійського режиму упродовж п'яти років. У регіоні проживають 200-250 тисяч осіб.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня Держдеп заявив, що російські найманці намагалися атакувати сили США в Сирії.

Війна в Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли у збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах. За даними ООН, у ході конфлікту загинуло понад 400 тис. осіб, понад 10 млн були змушені покинути свої домівки, а 4,8 млн осіб знайшли притулок за межами країни.