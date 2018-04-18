Російські найманці намагалися атакувати сили США в Сирії - Держдеп

Також помічник держсекретаря США в своїх свідченнях додав, що Вашингтон не прагне до конфронтації з Москвою в Сирії.

Російські найманці намагалися атакувати сили Сполучених Штатів Америки у Сирії, проте атака виявилася провальною.

Про це заявив помічник держсекретаря США Уесс Мітчелл в письмових показаннях міжнародному комітету палати представників у Конгресі США, оприлюднених на сайті Білого дому.

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"Безрозсудне втручання Росії в Сирію і підтримка режиму Асада підвищили ризик конфронтації з Заходом. Нещодавня невдала атака російських найманців на сили США в Сирії була одним з прикладів такої поведінки, який витвережує", - йдеться в документі.

Також Мітчелл в своїх свідченнях додав, що Вашингтон не прагне до конфронтації з Москвою в Сирії.

Однак, "США готові застосувати силу при необхідності".

Помічник держсекретаря також нагадав про агресивну риторику Москви в період до і після нещодавніх авіаударів по хімічних об'єктах у Сирії, проведених США та союзниками. Що стосується конфлікту в Сирії, Мітчелл підкреслив, що його можна вирішити тільки під час переговорів у Женеві.

"Ми підштовхуємо Росію до того, щоб вона була конструктивним учасником цього процесу і призвела Асада за стіл переговорів. Досі Росія ігнорувала ці заклики і замість цього стала зривати переговори", - заявив Мітчелл.

Раніше повідомлялося, що війська США запобігли зіткненню з росіянами в Сирії, аналогічному тому інциденту, коли в результаті авіаудару Сполучених Штатів загинули російські найманці.