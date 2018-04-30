Помпео розповів про ціль своєї зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином

08:26, 30 квітня 2018
Світ
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Майк Помпео / REUTERS

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«Ми хотіли переконатися, що північнокорейці і Кім Чен Ин готові обговорювати важливі речі», - сказав він в інтерв'ю телеканалу ABC.

Держсекретар розповів, що вони «добре поговорили» з лідером КНДР. На запитання ведучого ABC про те, чи можна довіряти Кім Чен Ину, Помпео відповів, що адміністрація веде себе обачно, оскільки пам'ятає історію і має намір вести переговори не так, як це робилося раніше.

Зустріч лідерів США і КНДР може пройти в травні або на початку червня. 27 квітня Кім Чен Ин зустрівся з президентом Південної Кореї Мун Дже Іном. За підсумками саміту лідери двох країн заявили про намір незабаром підписати мирний договір.

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Теги: #зустріч#Кім Чен Ин#Майк Помпео