Помпео розповів про ціль своєї зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином

Держсекретар розповів, що вони «добре поговорили» з лідером КНДР.

Держсекретар США Майк Помпео зустрічався з лідером КНДР Кім Чен Ином в квітні, щоб підготувати грунт для саміту двох країн.

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«Ми хотіли переконатися, що північнокорейці і Кім Чен Ин готові обговорювати важливі речі», - сказав він в інтерв'ю телеканалу ABC.

Держсекретар розповів, що вони «добре поговорили» з лідером КНДР. На запитання ведучого ABC про те, чи можна довіряти Кім Чен Ину, Помпео відповів, що адміністрація веде себе обачно, оскільки пам'ятає історію і має намір вести переговори не так, як це робилося раніше.

Зустріч лідерів США і КНДР може пройти в травні або на початку червня. 27 квітня Кім Чен Ин зустрівся з президентом Південної Кореї Мун Дже Іном. За підсумками саміту лідери двох країн заявили про намір незабаром підписати мирний договір.