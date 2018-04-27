Білий дім показав фото таємної зустрічі нового держсекретаря США з Кім Чен Ином

Помпео здійснив візит в КНДР ще в якості номінанта на посаду глави Держдепу.

Білий дім опублікував фотографії, зроблені під час таємного візиту держсекретаря США Майка Помпео в КНДР для переговорів з Кім Чен Ином.

"Секретар Помпео виконав прекрасну роботу, допомагаючи президентові Трампу в реалізації його зусиль з денуклеаризації Корейського півострова", - йдеться в повідомленні Білого дому в Twitter.

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Помпео здійснив візит в КНДР ще в якості номінанта на посаду глави Держдепу, сенат затвердив його кандидатуру тільки 26 квітня. Про поїздку оголошено не було, вона пройшла в таємниці.

Вперше про неї повідомила The Washington Post 17 квітня. Після цього про візит Помпео офіційно заявив президент Дональд Трамп. "Зустріч пройшла дуже гладко, склалися хороші стосунки. Зараз опрацьовуються деталі саміту", - написав Трамп в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, Трамп і Кім Чен Ин, ймовірно, проведуть зустріч у Швейцарії.