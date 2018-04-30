По військових базах в Хамі і Алеппо завдано ракетних ударів (відео)

За деякими даними, внаслідок ударів загинули 26 проурядових бійців , в основному, з іранських загонів.

По сирійських військових баз в Хамі і Алеппо вчора ввечері були завдані ракетні удари, які державне телебачення назвало новою «агресією» з боку ворога.

Читайте такожВійська Асада піддають масованій атаці підконтрольні опозиції райони у провінції Хомс

Сирійські офіційні особи не повідомили подробиць про те, хто несе відповідальність за удари, про нанесений збиток або жертви, передає Голос Америки.

Однак «Сирійська обсерваторія з прав людини», що базується у Великобританії, повідомила, що мішенями для ракетної атаки, ймовірно, здійсненої Ізраїлем, стали бази, розташовані поблизу міжнародного аеропорту Алеппо, а також база поблизу Хами.

За даними «Обсерваторії», в результаті удару загинули 26 проурядових бійців, в основному, з іранських загонів.

Раніше в цьому місяці була атакована сирійська авіабаза, яку використовує Іран. Тегеран стверджує, що в ході атаки, в якій підозрюють Ізраїль, сім іранських громадян були вбиті.

Ізраїль попередив, що при будь-яких підозрах майбутньої атаки проти його території або літака він буде діяти рішуче. Він також звинувачує Іран в озброєнні ополченців «Хезболли».