Трампу варто змінити сприйняття Росії – Волкер

Волкер поділився думками щодо призначення держсекретаря США та пояснив, як надалі варто діяти Дональду Трампу у питанні американо-російських відносин.

Новопризначений держсекретар США Майк Помпео, який до цього займав пост директора ЦРУ, з перших днів на посаді окреслив жорсткий курс щодо Росії. Всього через кілька годин після своєї присяги він виступив у НАТО в Брюсселі, заявивши, що альянс як ніколи важливий перед лицем загрози з боку РФ.

У коментарі для телеканалу Fox News спеціальний представник США в Україні Курт Волкер поділився думками щодо призначення Помпео та пояснив, як надалі варто діяти главі Білого дому Дональду Трампу у питанні американо-російських відносин, пише 24 канал.

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"По-моєму, йому (Трампу – ред.) потрібно змінити сприйняття Росії. Адже це факт, що Трамп від початку діяв жорсткіше щодо РФ. Нам необхідно відокремлювати внутрішні справи, коли люди говорять про Росію, про розслідування й таке інше, від того, що відбувається на міжнародному рівні. Ми спостерігали розширення і посилення санкцій, зняття ембарго на поставки зброї в Україну, а також потужнішу відсіч у Сирії та критику Кремля за його агресивні дії. По-моєму, все це вже відбувається. І, думаю, дуже важливо, що держсекретар Помпео свій перший візит здійснив до НАТО, оскільки дуже важливо згуртувати наш альянс, згуртувати Захід, оскільки ми нині маємо справу з дуже напористою Росією", – висловився Волкер.

Нагадаємо, 27 квітня після міністерського засідання Північноатлантичного Альянсу у Брюсселі державний секретар США Майкл Помпео наголосив, що його країна очікує від України подальших зусиль на шляху до членства в НАТО.