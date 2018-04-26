Сенат США затвердив Помпео на посаді держсекретаря

Будучи директором ЦРУ, Майк Помпео мав можливість виступати з критикою, але не пропонувати власні ідеї. Тепер він формулюватиме політику стосовно Росії та Китаю.

Сенат США у четвер затвердив Майка Помпео на посаді державного секретаря США.

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Як зазначають аналітики, це може стати поштовхом до перегляду політики США стосовно Росії, передає Голос Америки.

За повідомленням ЗМІ, 57 сенаторів проголосували за Помпео, 42 законодавці проголосували проти. Не голосував сенатор-республіканець Джон Маккейн, який далі перебуває у рідній Аризоні, де проходить курс лікування від раку мозку.

Помпео має зберегти і розвинути те, що Тіллерсон робив вірно, вважає дослідник американського центру Brookings Institution Майкл О’Ганлан. Будучи директором ЦРУ, Помпео мав можливість виступати з критикою, але не пропонувати власні ідеї. Тепер Помпео матиме можливість формулювати політику стосовно Росії та Китаю, зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, президент США Трамп вирішив призначити директора ЦРУ Помпео новим державним секретарем замість Рекса Тіллерсона. Трамп пояснив, що відставка Тіллерсона пов'язана з розбіжностями в питаннях зовнішньої політики, зокрема ядерної угоди з Іраном.

24 квітня комітет Сенату з міжнародних відносин підтримав кандидатуру Помпео на посаду держсекретаря.

За словами представника США у НАТО, посла Кей Бейлі Гатчісон, після призначення глави Центрального розвідувального управління Майка Помпео на посаду державного секретаря зовнішня політика США не зміниться.

«Його позиція щодо Росії – це позиція США», - наголосила Гатчісон.