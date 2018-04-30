Раптово помер один з найбагатших росіян

Засновнику IT-холдингу «Ланіт» Георгію Генсу було 63 роки.

Основний акціонер групи компаній «Ланіт» (до неї входить Retail Group, що управляє мережами re:Store, Samsung, LEGO) Георгій Генс помер сьогодні на Камчатці.

Про це повідомило джерело "Комерсанта", ознайомлене із ситуацією, і підтвердив віце-президент, керуючий директор АТ «Ланіт» Володимир Грибов. Причиною смерті підприємця імовірно став відрив тромба.

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За словами Грибова, Георгій Генс помер сьогодні вранці на Камчатці, де під час відпустки катався на гірських лижах.

"За попередньою інформацією від лікарів, які прибули на місце, це тромб",— сказав Володимир Грибов. Смерть Генса підтвердив керівник відділу зв'язків з громадськістю і реклами ГК «Ланіт» Дмитро Маркушкин.

Про дату прощання і похорону буде повідомлено пізніше. "Він пішов раптово... Зупинилося серце",— наголошується в заяві прес-служби ГК «Ланіт».

За даними прес-служби "Ланіта", власником 100% групи був Георгій Генс. Журнал Forbes включав Генса до числа 200 найбагатших підприємців Росії. Його статки оцінюються в $700 млн.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня в Росії 17-річного переможця олімпіад з хімії знайшли мертвим після візиту ФСБ.