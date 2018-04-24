В Росії 17-річного переможця олімпіад з хімії знайшли мертвим після візиту ФСБ

Хлопець проводив вдома досліди, які закінчувалися якимись вибухами. Після скарг сусідів до нього прийшли співробітники ФСБ для перевірки.

У Московській області знайдено тіло 17-річного переможця столичної олімпіади з хімії.

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Як повідомляють російські ЗМІ, школяр загинув після перевірки ФСБ РФ. За даними одного з видань, тіло підлітка знайшли біля під'їзду його будинку 23 квітня, в цей день у хлопця був день народження. До цього він був у школі, де не викликав підозр у викладачів своєю поведінкою.

Школяр залишив передсмертну записку, в якій поскаржився на те, що країні не потрібні талановиті люди, повідомляють ЗМІ.

За словами педагогів, учень не раз перемагав на обласних та всеросійських олімпіадах з хімії. Вдома він також проводив лабораторні досліди, які закінчувалися якимись вибухами. Після скарг сусідів до хлопчика прийшли співробітники ФСБ, провели перевірку, вилучили телефон і техніку і взяли підписку про нерозголошення.

У березні стало відомо, що сім'я вундеркінда Марка Вишні переїхала жити до США, щоб дитина відчула себе потрібною. Сам хлопець зізнавався, що його більше приваблює підхід до освіти в Фінляндії, Швеції, Європі, Америці.