Також учасники акції вимагали припинити блокування Telegram до 5 травня і скасувати закони, що обмежують свободу інтернету.

Учасники мітингу на захист Telegram зажадали відправити у відставку главу Роскомнагляду Олександра Жарова, а саме відомство ліквідувати.

Такі вимоги містяться в декларації, ухваленій за підсумками мітингу, пише Meduza.

Також учасники акції вимагали припинити блокування Telegram до 5 травня і скасувати закони, що обмежують свободу інтернету.

«Наші права на таємницю листування, свободу слова і совісті гарантовані Конституцією і не можуть бути обмежені ні за законом, ні по совісті», — йдеться в документі.

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За даними МВС, на мітинг на проспекті Сахарова в Москві 30 квітня прийшли близько 7,5 тисячі осіб. Організатори мітингу — Лібертаріанська партія Росії — заявили про приблизно 10 тисяч учасників, проект «Білий лічильник» оголосив, що на мітинг зібралися трохи менше 12,5 тисячі осіб. Акція була узгоджена з мерією Москви.

Роскомнагляд намагається заблокувати Telegram з 16 квітня. Під час блокування в «чорний список» потрапили близько 20 мільйонів IP-адрес Amazon і Google. Виникли перебої в роботі багатьох сайтів і сервісів. Telegram у більшості користувачів в Росії продовжує працювати без VPN.