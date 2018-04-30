Президент Південної Кореї: Трамп має виграти Нобелівську премію миру

Президент Південної Кореї вважає, що таким чином потрібно відзначити зусилля американського лідера щодо припинення протистояння з КНДР.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що президент США Дональд Трамп заслужив на Нобелівську премію світу за зусилля, спрямовані на припинення протистояння з Північною Кореєю навколо її ядерної програми.

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Про це повідомив в понеділок представник адміністрації президента Південної Кореї, передає Reuters.

"Президент Трамп має виграти Нобелівську премію миру. Нам потрібен лише мир", – процитував чиновник слова південнокорейського президента.

Як повідомляв УНІАН, в п'ятницю президент Південної Кореї Мун Чже Ін і лідер КНДР Кім Чен Ин зустрілися в прикордонному пункті Пханмунджом. За підсумками їх історичних переговорів було підписано Декларацію про мир, процвітання і об'єднання Корейського півострова.