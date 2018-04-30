Нетаньяху оприлюднив докази таємної розробки атомної бомби в Ірані

Нетаньяху назвав "брехнею" попередні твердження Тегерана про те, що іранські вчені не займаються розробкою ядерної зброї.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оприлюднив документи, які підтверджують, що Іран таємно продовжує ядерну програму.

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Як повідомляє ВВС, Нетаньяху назвав "брехнею" попередні твердження Тегерана про те, що іранські вчені не займаються розробкою ядерної зброї. Він показав карти, ілюстрації та анімації, які, за його словами, є доказом програми ядерної зброї. Також Нетаньяху продемонстрував слайди з відповідними документами.

Крім того, Нетаньяху додав, що Іран продовжує розширювати свою програму. І в Ізраїлю "є 100 тис. секретних файлів, які доводять, що Іран брехав". "Влада країни знову збрехала в 2015 році, коли Іран не став "чистим" для Міжнародного агентства з атомної енергії, як того вимагає угода", - сказав Нетаньяху.

Як повідомляв УНІАН, раніше Іран пригрозив Ізраїлю відповіддю за напад на базу в Сирії.