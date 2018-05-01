У МАГАТЕ відреагували на висунуті Нетаньяху звинувачення проти Ірану

У відповідності зі стандартною практикою МАГАТЕ, організація оцінює всю доступну інформацію, що має відношення до даних гарантій.

У МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії) відмовилися безпосередньо відповісти на звинувачення ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, який звинуватив Іран у брехні з приводу ядерної програми.

Про це повідомляє Reuters.

«У відповідності зі стандартною практикою МАГАТЕ, організація оцінює всю доступну інформацію, що має відношення до даних гарантій. Однак не у практиці МАГАТЕ публічно обговорювати питання, пов'язані з такою інформацією», — заявив представник організації.

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Раніше глава дипломатії Євросоюзу (ЄС) Федеріка Могеріні закликала при оцінці заяви ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху про брехню Ірану щодо ядерної програми спиратися на документи і дочекатися думки МАГАТЕ.