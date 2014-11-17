Росія вислала низку польських дипломатів
10:13, 17 листопада 2014Світ
0 0
Росія вислала низку польських дипломатів із країни у відповідь на висилку російських дипломатів з Польщі.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і преси МЗС Росії.
«Так, на превеликий жаль, польська влада дійсно зробила такий недружній і нічим не обгрунтований крок. У зв'язку з цим російською стороною вжито адекватних заходів у відповідь, і низка польських дипломатів вже залишили територію нашої країни за діяльність, що несумісна з їхнім статусом", - повідомили в МЗС РФ.
Читайте такожПольща мала підстави вигнати російського журналіста - МЗСРаніше Польща вислала з країни кількох російських дипломатів за діяльність, що несумісна з їхнім статусом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter