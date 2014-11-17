Росія вислала низку польських дипломатів

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і преси МЗС Росії.

«Так, на превеликий жаль, польська влада дійсно зробила такий недружній і нічим не обгрунтований крок. У зв'язку з цим російською стороною вжито адекватних заходів у відповідь, і низка польських дипломатів вже залишили територію нашої країни за діяльність, що несумісна з їхнім статусом", - повідомили в МЗС РФ.

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