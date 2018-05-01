У Петербурзі затримали учасників акції з прапорами України

За інформацією місцевих ЗМІ, під час першотравневої демонстрації поліція затримала 15 осіб.

У російському Санкт-Петербурзі під проливним дощем сьогодні відбулась першотравнева хода, в якій взяли участь містозахисники, ЛГБТ-активісти, а також петербуржці, які виступають проти блокування Telegram.

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Як повідомляє місцеве видання «Бумага», під час демонстрації поліція затримала 15 осіб. Десять з них йшли в антивоєнної колоні з прапорами різних держав: двома українськими, одним прапором Великобританії, одним прапором США, прапором Фінляндії, прапором Ізраїлю, прапорами Грузії, Євросоюзу і партії «Яблуко».

Поліція також затримала трьох ЛГБТ-активістів, які йшли в колоні профспілок. Поліцейські вважають, що ЛГБТ-прапори не відповідають заявленій профспілками меті ходи.

Ще одна затримана активістка йшла в колоні «Партії мертвих» з портретами Володимира Путіна.

П'ятнадцяту людину затримали на Марсовому полі, де відбувся мітинг за свободу інтернету та підтримку Telegram.