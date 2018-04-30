"Геть царя": тисячі москвичів вийшли на мітинг проти блокування Telegram (відео)

Активісти тримають в руках плакати з написами «Перемога буде за нами», «Геть царя», та інші, які засуджують дії Роскомнагляду.

У Москві в понеділок відбувається мітинг проти заборони в Росії месенджера Telegram.

Як повідомляє Радіо Свобода, активісти зібралися на проспекті Сахарова, де влада Москви погодила акцію з участю п'яти тисяч чоловік.

За даними активістів, на мітинг до теперішнього моменту прийшло більше двох тисяч чоловік. У людей в руках прапори і плакати на захист Telegram і проти Роскомнагляду.

Учасники акції принесли з собою паперові літачки, які нагадують логотип месенджера Telegram. Активісти тримають в руках плакати з написами «Перемога буде за нами», «Геть царя», та інші, які засуджують дії Роскомнагляду.

Мітинг організували активісти незареєстрованої в Росії Лібертаріанської партії. "Блокування Telegram – це національна ганьба: жодна держава, що претендує на лідерство в XXI столітті, не повинна перешкоджати розвитку власних технологій та цифрового прогресу", - йдеться в заяві організаторів. У ньому на мітинг закликають всіх, хто виступає за свободу слова, вільний інтернет та цифрового прогресу".

Акцію підтримав засновник Telegram Павло Дуров. "Росія знаходиться на роздоріжжі – повномасштабна цензура ще не була введена. Якщо сидіти склавши руки, Росія втратить Telegram і інші популярні сервіси", - написав він.

На підтримку акції висловився також опозиціонер Олексій Навальний. Він присутній на мітингу.

Відео Радіо Свобода

13 квітня суд у Москві ухвалив рішення негайно заблокувати месенджер Telegram в Росії через те, що він не передав ФСБ ключі шифрування повідомлень користувачів. Роскомнагляд у спробах обмежити доступ до Telegram зажадав від провайдерів заблокувати кілька мільйонів IP-адрес, в тому числі на платформах Amazon і Google. Це призвело до збоїв у роботі низки сайтів та інтернет-сервісів, дії Роскомнагляду піддали критиці провідні російські IT-компанії, низка політиків і громадських діячів. Telegram у більшості користувачів в Росії як і раніше працює.