Голова МЗС Польщі назвав "симетричною відповіддю" вислання польських дипломатів з РФ

Про це повідомляє польське агентство РАР.

Також міністр заявив, що це рішення "закриває справу".

Водночас Схетина відмовився надати інформацію про те, скільки польських дипломатів були змушені залишити Росію та чи виїхали вони вже з країни.

Кореспондент Fakty TVN у Росії Анджей Зауха повідомив, що російське МЗС вручило чотирьом польським дипломатом документ про те, що вони мають залишити Росію впродовж 48 годин минулої п'ятниці, 15 листопада.

Він відзначив, що публічне підтвердження російським міністерством вислання дипломатів вказує на те, що Росія дуже роздратована тим фактом, що раніше Польща вислала російських дипломатів через шпигунський скандал.

Читайте такожПольща може вислати з країни російських дипломатів через шпигунський скандалЯк повідомляв УНІАН, сьогодні в МЗС Росії заявили, що вислали ряд польських дипломатів з РФ у відповідь на висилку російських дипломатів з Польщі.

«Польська влада дійсно зробила такий недружній і нічим не обґрунтований крок. У зв'язку з цим російською стороною вжито адекватних заходів у відповідь, і низка польських дипломатів вже залишили територію нашої країни за діяльність, що несумісна з їхнім статусом", - повідомили в МЗС РФ.

Раніше Міністерство закордонних справ Польщі офіційно не підтверджувало, але й не спростовувало інформацію про те, що змусило залишити країну кількох російських дипломатів, котрі могли бути замішані у шпигунський скандал, про який стало відомо в жовтні цього року.

Тоді Агентство внутрішньої безпеки (ABW) затримало працівника польського Міністерства оборони та юриста з польським та російським громадянством за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Польське МЗС офіційно лише підтвердило, що анулювало акредитацію для кореспондента російського агентства "Росія-сьогодні" Леоніда Свірідова, якому теж загрожує втрата дозволу на перебування у Польщі. За неофіційною інформацією, журналіста також підозрюють у шпигунстві.

Польські ЗМІ повідомляли, що глава уряду Польщі Ева Копач вирішила вислати російських дипломатів з країни без зайвого розголосу, аби не посилювати шпигунський скандал.