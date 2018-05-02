В Естонії починаються найбільші в історії країни військові навчання

Навчання зосереджуватимуться на територіальній обороні і відбуватимуться у три стадії.

Міжнародні військові навчання за участі 13 тис. військових з 16 країн починаються сьогодні в Естонії.

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Навчання Siil-2018 («Їжак-2018») триватимуть до 14 травня і є найбільшими у цій країні з часу проголошення незалежності в 1991 році. Частина навчань відбуватиметься і у сусідній Латвії, передає радіо Свобода.

Крім естонських військових, участь у спільних навчаннях також мають взяти близько двох тисяч військових з 15 країн – США, Великобританії, Німеччини, Франції, Канади, Польщі, України, Фінляндії, Швеції, Данії, Бельгії, Ірландії, Латвії, Литви і Грузії.

Навчання зосереджуватимуться на територіальній обороні і відбуватимуться у три стадії.

Естонія, Латвія і Литва, які є членами НАТО і Євросоюзу, неодноразово висловлювали занепокоєння намірами Росії в регіоні, зокрема після анексії Москвою українського Криму в березні 2014 року.