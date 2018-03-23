У МЗС Латвії розповіли про плани вислати співробітників посольства РФ

15:41, 23 березня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

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Як передає Delfi, про це повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ Латвії Гінтс Егерманіс. Він не сказав, скільки країн візьмуть участь в акції солідарності і скільки російських дипломатів планується вислати. Детальна інформація буде надана у понеділок, 26 березня.

Як повідомляв УНІАН, Франція, Польща, Естонія, Латвія і Литва розглядають можливість висилки російських дипломатів.

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Теги: #Латвія#висилка дипломатів