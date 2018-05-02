Лідер вірменської опозиції заявив про готовність до "всіх сценаріїв"

Засідання парламенту Вірменії сьогодні не відбулося через відсутність кворуму з 53 депутатів.

Вірменський опозиційний депутат, який очолює антивладні виступи в країні, Нікол Пашинян заявляє, що він і його соратники готові до будь-якого розвитку подій у Вірменії.

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«Де-юре мають відбутися нові вибори прем’єр-міністра, а якщо вибори не відбудуться, відбудуться позачергові парламентські вибори. Знаєте, ми аналізуємо сценарії, у всякому разі, за всіма сценаріями загальнонародний рух не може не перемогти. Бачите, що відбувається: народ, який відчув подих перемоги, не може упустити її зі своїх рук», – сказав Пашинян, передає Радіо Свобода.

Пашинян також заявив, що ще не вирішив, чи подаватиме знову свою кандидатуру на посаду прем’єр-міністра перед запланованим на 8 травня голосуванням у парламенті з цього приводу.

Тим часом, президент Вірменії Армен Сарґсян 2 травня закликав політичні сили продовжувати консультації.

Засідання парламенту Вірменії сьогодні не відбулося через відсутність кворуму з 53 депутатів. Через чотири години після старту зареєструвалися всього 33 депутати.