Протестувальники в Єревані після заклику Пашиняна почали блокувати вулиці і дорогу до аеропорту

Напередодні лідер вірменської опозиції Нікол Пашинян закликав своїх прихильників розпочати загальнонаціональну кампанію громадянської непокори.

Вірменські протестувальники в середу вранці заблокували деякі вулиці в Єревані і дорогу до столичного аеропорту після того, як не призначений прем'єр-міністром лідер опозиції Нікол Пашинян оголосив загальнонаціональну кампанію громадянської непокори.

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Про це повідомляє Reuters. Нікол Пашинян, 42-річний колишній журналіст, який провів два роки у в'язниці за підбурення до заворушень після президентських виборів у 2008 році, був висунутий в парламенті як єдиний кандидат на вакантну посаду прем'єр-міністра.

Але Республіканська партія, яка приєдналася до Сарксяна, має більшість у законодавчому органі, і після складних дебатів вона відмовилася від підтримки Пашиняна.

Ще одна спроба обрати нового прем'єр-міністра відбудеться через тиждень.