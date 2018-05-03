Трампа висунули на Нобелівську премію миру

Лист-звернення до комітету премії надіслали конгресмени-республіканці.

Президента США Дональда Трампа номінували на Нобелівську премію миру за зусилля, спрямовані на вирішення корейського питання. Лист-звернення до комітету премії підписали 18 конгресменів-республіканців за ініціативи Люка Мессера.

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"Ми, члени Конгресу США, що підписалися нижче, з повагою номінуємо президента Дональда Трампа на отримання Нобелівської премії миру в 2019 році, визнаючи його зусилля щодо припинення Корейської війни, денуклеаризації Корейського півострова, а також привнесення миру в регіон", - йдеться в документі.

"Зрештою, Обама отримав її [премію] здебільшого за ефектну кампанію на посту президента. Трамп зробив великі кроки до досягнення миру", - заявив Мессер Fox News.

Барак Обама став лауреатом Нобелівської премії миру за 2009 рік. Нагорода була присуджена йому з формулюванням "за величезні зусилля зі зміцнення міжнародної дипломатії і співпраці між народами".

Як повідомляв УНІАН, за даними джерел CNN, Кім Чен Ин погодився зустрітися з Трампом на кордоні двох Корей. Зустріч, імовірно, відбудеться наприкінці травня.