Кім Чен Ин погодився зустрітися з Трампом на кордоні двох Корей - CNN

Зустріч Кім Чен Ина і Трампа, які раніше назвали один одного "божевільними", може відбутися наприкінці травня.

Глава КНДР Кім Чен Ин погодився зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Пханмуджомі в демілітаризованій зоні на кордоні між Північною і Південною Кореями. Він зазначив, що "Дім миру" в Пханмуджомі вже готовий для проведення зустрічі на найвищому рівні.

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Про це повідомив CNN з посиланням на власні джерела. За словами співрозмовника телеканалу, місце зустрічі запропонував президент Південної Кореї Му Чже Ін. Джерело стверджує, що зустріч має відбутися наприкінці травня.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня лідер КНДР здійснив перший за останні 65 років візит до Південної Кореї. Під час зустрічі з президентом Південної Кореї на демаркаційній лінії у прикордонному селі Пханмунджом вони домовилися про повне ядерне роззброєння на Корейському півострові, а також про офіційне завершення стану війни, в якому обидві країни перебувають з часів корейської конфлікту на початку 1950-х років.