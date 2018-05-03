У Сирії розбився російський винищувач Су-30СМ (фото)

За даними Міноборони РФ, вогонь по літаку не відкривали – у двигун машини міг потрапити птах.

У Сирії зазнав катастрофи російський винищувач Су-30СМ, обидва пілоти загинули.

В Міноборони РФ "РИА Новостям" повідомили, що вогонь по літаку не відкривали - у двигун машини міг потрапити птах.

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"Обидва льотчики, які до останніх хвилин боролися за літак, за доповіддю з місця, загинули", -заявили у російському відомстві.

Аварія сталася близько 9:45 над акваторією Середземного моря, коли винищувач набирав висоту після зльоту з аеродрому Хмеймім.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня російський транспортний літак Ан-26 розбився в Сирії під час заходу на посадку, 32 людини загинули.