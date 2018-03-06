"Сідав майже боком": очевидці про катастрофу російського Ан-26 у Сирії

Літак зіткнувся із землею, не долетівши близько 500 метрів до злітно-посадкової смуги.

Російський транспортний літак Ан-26, який розбився в Сирії, вже при заходженні на посадку поводився позаштатно.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє WarGonzo. За словами очевидців, він дуже сильно нахилився й сідав "майже боком".

Очевидці також зазначили, що в цей день в Латакії дуже сильний вітер.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня російський транспортний літак Ан-26 розбився в Сирії при заходженні на посадку, 32 людини загинули.

Причиною авіакатастрофи, за попередньою інформацією, могла стати технічна несправність.