"Сідав майже боком": очевидці про катастрофу російського Ан-26 у Сирії
16:38, 06 березня 2018Світ
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Літак зіткнувся із землею, не долетівши близько 500 метрів до злітно-посадкової смуги.
Ан-26 розбився на авіабазі Хмеймім / фото t.me/breakingmash
Російський транспортний літак Ан-26, який розбився в Сирії, вже при заходженні на посадку поводився позаштатно.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє WarGonzo. За словами очевидців, він дуже сильно нахилився й сідав "майже боком".
Очевидці також зазначили, що в цей день в Латакії дуже сильний вітер.
Як повідомляв УНІАН, 6 березня російський транспортний літак Ан-26 розбився в Сирії при заходженні на посадку, 32 людини загинули.
Причиною авіакатастрофи, за попередньою інформацією, могла стати технічна несправність.
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