"Сідав майже боком": очевидці про катастрофу російського Ан-26 у Сирії

16:38, 06 березня 2018
Світ
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Ан-26 розбився на авіабазі Хмеймим / фото t.me/breakingmash

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє WarGonzo. За словами очевидців, він дуже сильно нахилився й сідав "майже боком".

Очевидці також зазначили, що в цей день в Латакії дуже сильний вітер.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня російський транспортний літак Ан-26 розбився в Сирії при заходженні на посадку, 32 людини загинули.

Причиною авіакатастрофи, за попередньою інформацією, могла стати технічна несправність.

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Теги: #літак розбився#катастрофа Ан-26#Ан-26 у Сирії