Лідера протестів у Вірменії Пашиняна офіційно висунули кандидатом на посаду прем’єра

Висування Пашиняна підтримав 41 депутат зі 105 у парламенті Вірменії.

У Вірменії опозиційного лідера, який очолює протести в країні, Нікола Пашиняна офіційно висунули на посаду прем’єр-міністра.

Як повідомили "Радіо Свобода" в його партії «Елк», висування Пашиняна підтримав 41 депутат зі 105 у парламенті Вірменії.

Пашинян повідомив, що 3 травня зустрівся з головою фракції Республіканської партії Вірменії Ваграмом Багдасаряном, який підтвердив, що владна фракція «в питанні обрання прем’єр-міністра підтримає кандидата від народу».

«Моє висунення фактично можемо вважати доконаним фактом. 8 травня о 12:00 у Національних зборах відбудуться вибори прем’єр-міністра, і я сподіваюся, що ви об 11:00 знову зберетеся на площі і будете стежити за ходом виборів, після чого ми знову зустрінемося на площі Республіки. Ми продовжуємо залишатися на зв'язку, тому що ми повинні дуже швидко реагувати на будь-яка зміна політичної ситуації», – заявив Пашинян у себе у Facebook.

Читайте такожПравляча партія Вірменії погодилася підтримати на виборах прем'єр-міністра лідера опозиції

Напередодні фракція владної Республіканської партії Вірменії заявила, що не висуватиме свого кандидата у прем’єр-міністри, а підтримає кандидата, який заручився підтримкою третини депутатів.

У фракції РПВ, яка має більшість у вірменському парламенті, наголосили, що «8 травня у Вірменії буде прем'єр-міністр».

2 травня Пашинян закликав своїх прихильників «взяти паузу і відпочити». Він заявив на мітингу на площі Республіки у Єревані після того, як протестувальники протягом дня блокували рух транспорту, метро, залізниці й урядових будівель.

Голосування з призначення нового прем'єр-міністра Вірменії може відбутися 8 травня – на цей день призначено спеціальне засідання парламенту.