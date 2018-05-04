У Сирії перекинувся російський "Панцир-С1" вартістю понад $10 мільйонів - волонтери

Навіть тимчасова втрата такої бойової одиниці досить чутлива для російського угруповання в Сирії, зазначили волонтери з InformNapalm.

Поблизу нафтопереробного заводу в Сирії перекинувся російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". У результаті інциденту комплекс вартістю понад 10 мільйонів доларів отримав значні пошкодження.

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Про це повідомляють волонтери міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm, передає ТСН. Фотографії перевернутого "Панцира" опублікував в Twitter військовий аналітик Qalaat Al Mudiq. За його даними, це сталося 3 травня недалеко від нафтопереробного заводу в сирійському місті Баніяс. Чому перевернувся ЗРГК, невідомо.

Волонтери InformNapalm вивчили фотографії і підтвердили, що на них дійсно "Панцир-С1". Через падіння у комплексу, ймовірно, зламані механізми кріплення і пусковий механізм, а одна з його ракет, схоже, злетів з кріплень.

"Відзначимо, що ціна одного ЗРПК Панцир-С1 при експортних поставках складає від 13 до 14 мільйонів доларів США. І навіть тимчасова втрата такої бойової одиниці, досить чутлива для російської угруповання в Сирії", - заявляють волонтери.

Як повідомляв УНІАН, у той же день у Сирії розбився російський винищувач Су-30СМ.