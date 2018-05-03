У Сирії розбився російський винищувач Су-30СМ: з'явилися фото з місця пошуків уламків

17:25, 03 травня 2018
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Знімки з місця пошуків уламків Су-30СМ / фото t.me/wargonzo

Евакуація з дна моря російського винищувача Су-30СМ, який впав у Сирії, затягується та ускладнюється тим, що літак ніс протикорабельні ракети.

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Про це в Telegram повідомляє Wargonzo, посилаючись на джерела. Зазначається, що під час патрулювання акваторії на предмет чужих суден такими ракетами оснащують всі винищувачі.

Також видання опублікувало фото з місця пошуків уламків зруйнованого у Середземному морі Су-30СМ ВКС РФ.

Як повідомляв УНІАН, російський винищувач Су-30СМ зазнав аварії над акваторією Середземного моря 3 травня після зльоту з аеродрому Хмеймім. В результаті обидва пілоти загинули. За попередньою інформацією Міноборони Росії, причиною авіакатастрофи могло стати потрапляння птаха у двигун літака.

Знімки з місця пошуків уламків Су-30СМ / фото t.me/wargonzo

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Теги: #Росія#Сирія#винищувач#аварія