Президент Європарламенту: Європа потребує власної армії

За словами президента Європарламенту, посилення співробітництва країн ЄС у сфері оборони дозволить значно заощадити і бути "активнішими і сильнішими на міжнародній арені".

Президент Європарламенту Антоніо Таяні виступив за створення єдиної європейської армії.

Про це він заявив в інтерв’ю Spiegel, передає «Європейська правда».

На думку Таяні, ЄС має робити більше для спільної оборони і безпеки.

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"Не можна мати спільну зовнішню політику без спільної стратегії у сфері оборони" - вважає президент Європарламенту.

"Європа у довгостроковій перспективі потребує власної армії. Для цього потрібен час, це не станеться вже завтра. Сьогодні у ЄС 28, скоро буде 27 армій, все вони роблять більш-менш однаково" - зазначив він.

За словами Таяні, посилення співробітництва у цій сфері дозволить значно заощадити і бути "активнішими і сильнішими на міжнародній арені".

2 травня Єврокомісія представила проект бюджету ЄС на 2021 - 2027 роки. Згідно з документом, його обсяг буде збільшений до 1279 млрд євро. Бюджет нинішньої семирічки становить 1087 млрд євро. Збільшення витрат в Єврокомісії пов'язують з появою нових завдань у сфері охорони зовнішніх кордонів ЄС, міграції, оборони та субсидування наукових досліджень.