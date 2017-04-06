Президент Європарламенту привітав українців із "історичним рішенням" щодо безвізу
Президент України подякував Європарламент за історичне рішення, яке було ухвалено сьогодні.
Президент Європейського парламенту Антоніо Таяні під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком привітав українців з ухваленим сьогодні рішенням про надання безвізового режиму.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави Української держави.
«Глава держави подякував за історичне рішення, яке ухвалив Європарламент сьогодні: 521 депутат проголосував за надання безвізового режиму для громадян України», - йдеться у повідомленні.
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В свою чергу, зазначили у прес-службі, президент ЄП Таяні «привітав українців із цією подією».
Порошенко також подякував Європарламенту за послідовну позицію з підтримки територіальної цілісності України.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 квітня, Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.