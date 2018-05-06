Навального відпустили з-під варти
Російського опозиційного політика Олексія Навального в ніч на 6 травня відпустили з ОВД "Красносільське", куди його доставили через протести в Москві.
Про це політик написав у Twitter.
Перед судом політик має зявитися 11 травня. Навального звинувачують за двома статтями – про повторне порушення порядку організації публічних заходів та про непокору працівникові поліції.
Навальний зазначив, що в матеріалах справи містилися скріни з його виступів на каналі YouTube, де він закликав людей виходити 5 травня на протестні акції.
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У Росії відбулися акції протесту "Він нам не цар", приурочені до інавгурації Володимира Путіна 7 травня, організовані прихильниками опозиціонера Олексія Навального. Так, активісти вийшли на вулиці Владивостока та Хабаровська, Комсомольська-на-Амурі, Іркутська, Барнаула та Красноярська.
У Москві під час цих акцій правоохоронці затримали опозиційного політика Олексія Навального, який був ініціатором заходу та його соратника Миколу Ляскіна. Усього ж у Москві затримали 1200 людей.
Видимо пришла команда «до инаугурации не сажать». На меня оформили два протокола: организация митинга и сопротивление полиции. Но полпервого ночи решили выпустить из ОВД до суда. На фото: материалы моих «правонарушений». Ну всё верно, чё pic.twitter.com/ogsCIGQiYK— Alexey Navalny (@navalny) May 5, 2018