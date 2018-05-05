Під час акції протесту в Москві затримали опозиціонера Навального (відео)
15:17, 05 травня 2018Світ
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Опозиціонера затримали, як тільки він приїхав на Пушкінську площу, де проходить мітинг.
Олексій Навальний / REUTERS
Під час акції протесту "Він нам не цар" у Москві затримали опозиційного політика та організатора протестів Олексія Навального.
Про це повідомляє московський штаб Навального в Twitter. У повідомленні говориться, що опозиціонера затримали, як тільки він приїхав на Пушкінську площу, де проходить мітинг. При цьому підстав для затримання не було.
Жорстке затримання Олексія @navalny на Пушкінській площі! #ОнНамНеЦарьhttps://t.co/XPSE9PAvsPpic.twitter.com/GNP5l51r0k— Навальний LIVE@navalnylive) 5 травня 2018 р.
Як повідомляв УНІАН, на акціях протесту "Він нам не цар", приурочених до інавгурації Володимира Путіна, затримали вже понад 250 осіб по всій Росії.
Найбільше - 150 осіб - затримали в Красноярську. Серед них координатор штабу Навального Яна Герасимова, яку суд заарештував на три доби.
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