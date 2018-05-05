Під час акції протесту в Москві затримали опозиціонера Навального (відео)

Опозиціонера затримали, як тільки він приїхав на Пушкінську площу, де проходить мітинг.

Під час акції протесту "Він нам не цар" у Москві затримали опозиційного політика та організатора протестів Олексія Навального.

Про це повідомляє московський штаб Навального в Twitter. У повідомленні говориться, що опозиціонера затримали, як тільки він приїхав на Пушкінську площу, де проходить мітинг. При цьому підстав для затримання не було.

Як повідомляв УНІАН, на акціях протесту "Він нам не цар", приурочених до інавгурації Володимира Путіна, затримали вже понад 250 осіб по всій Росії.

Найбільше - 150 осіб - затримали в Красноярську. Серед них координатор штабу Навального Яна Герасимова, яку суд заарештував на три доби.