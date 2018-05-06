В Африці жираф вбив відомого кінорежисера

Власники сафарі-майданчика, на якому стався інцидент, стверджують, що тварина ні в чому не винна.

Відомий південноафриканський кінематографіст Карлос Карвальо, що знімав фільми про дику природу, трагічно загинув під час зйомок своєї нової роботи. Смертельного удару йому завдав жираф на прізвисько Джеральд.

Як повідомляє The Telegraph, інцидент стався на одному з сафарі-майданчиків у Північно-Західній провінції ПАР.

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Карвальо працював над зйомками тварини, коли вона з надзвичайною силою вдарила режисера головою.

47-річного чоловіка доправили до лікарні у Йоханнесбурзі, де він врешті-решт помер від отриманої травми голови.

Власник сафарі-майданчику Річард Букер розповів, що інцидент трапився тоді, коли Карвальо стояв просто перед твариною. За його словами, жираф залишався у межах майданчика і не винен у загибелі людини.

Член знімальної групи Дрікус Ван Дер Мерве розповів, що був поруч з Карвальо в момент інциденту. За його словами, вони не вбачали у тварині загрози, вона здавалась допитливою.

Карлос Карвальо відомий своїми стрічками про дику природу. Його кар’єра розпочалася у 1992 році. У 2003 році його роботу було відзначено «Срібним Левом» Канського кінофестивалю.

Раніше повідомлялось, що в африканській Танзанії молодий гепард застрибнув у джип до туристів, які виїхали на Сафарі. За словами одного з туристів – американця Брітона Хейса (Бріттон Hayes), туристична група почала помічати, що гепарди цікавляться їх автомобілем, але швидко зриватися з місця було вже пізно – це могло налякати тварин і призвести до непередбачуваних наслідків.