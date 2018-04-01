У Танзанії дикий гепард застрибнув до автомобілю з туристами (відео)

Туристи не зважилися спробувати поїхати з місця події, тому що боялися налякати тварину.

В африканській Танзанії молодий гепард застрибнув у джип до туристів, які виїхали на Сафарі.

Як повідомляє KOMONews, туристи спостерігали з автомобіля за групою з трьох гепардів на полюванні, коли один з них помітив автомобіль і раптово скочив до нього.

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За словами одного з туристів – американця Брітона Хейса (Бріттон Hayes), туристична група почала помічати, що гепарди цікавляться їх автомобілем, але швидко зриватися з місця було вже пізно – це могло налякати тварин і призвести до непередбачуваних наслідків.

Хейс зазначив, що гід показав йому, як правильно реагувати на ситуацію, а також допоміг йому контролювати дихання, щоб не привертати увагу небезпечного хижака.

На оприлюдненому в мережі відео можна бачити, як маленький гепард господарює в салоні позашляховика, а поруч з ним сидить застиглий на місці турист.

Ще одід гепард, як наголошується, заскочив на капот авто. На щастя, незабаром хижаки втратили інтерес до автомобіля і пішли. В інциденті ніхто не постраждав.