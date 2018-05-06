У Москві знову збирається мітинг проти інавгурації Путіна

Мітинг "За легітимну, законну владу" був ініційований лідером руху Лівий фронт Сергієм Удальцовим.

У Москві на Суворовській площі прихильники опозиції збираються на узгоджений мітинг.

Про це повідомляє Новое время з посиланням на російські ЗМІ.

Мітинг "За легітимну, законну владу" був ініційований лідером руху Лівий фронт Сергієм Удальцовим.

"25 квітня чиновники Уряду Москви по телефону повідомили організаторам про те, що погодили проведення 6 травня з 14.00 на Суворовській площі мітинг «Нам потрібна законна влада! Обговорення інавгурації Володимира Путіна» з кількістю учасників до 2 000 осіб", – зазначається на офіційній сторінці Лівого фронту.

Повідомляється, що до участі в акції запрошені всі політичні сили, які не визнають підсумки минулих виборів президента РФ.

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Основні гасла акції: "Нам потрібні чесні вибори! Нам потрібна законна влада!" "Підсумки виборів президента не визнаємо!", "Даєш Уряд народної довіри!", "Грудініна – прем'єр-міністр!".

Нагадаємо, вчора, 5 травня, у більш ніж 80 містах Росії проходили мітинги у зв'язку з інавгурацією президента РФ Володимира Путіна. Рух ініціював опозиціонер Олексій Навальний, якого затримали майже відразу після появи на мітингу, проте пізніше відпустили.

Раніше повідомлялося, що в МЗС України засудили побиття російських громадян на мітингах проти корупції та беззаконня.