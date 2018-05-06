В Україні рішуче засуджують масове затримання протестувальників в рамках акції «Він нам не цар» у РФ

Україна та міжнародні партнери вимагають негайного звільнення незаконно затриманих та забезпечення їхніх прав на мирний протест.

В Міністерстві закордонних справ України рішуче засудили брутальні напади з боку каральних підрозділів кремлівського режиму на російських громадян, які вчора вийшли на вулиці в рамках глобального мирного протесту «Він нам не цар».

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

«Затримання і арешт понад 1600 мирних громадян є ще одним свідченням страху режиму та проведення ганебної державної політики з придушення прав людини та основоположних свобод, намагання викорінити будь-яке інакомислення в Росії. Особливо обурює насильство по відношенню до неповнолітніх громадян та молоді», - йдеться у повідомленні.

В заяві МЗМ наголошується, що Україна та міжнародні партнери вимагають негайного звільнення незаконно затриманих та забезпечення їхніх прав на мирний протест проти свавілля і несправедливості.

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Як повідомляв УНІАН, в суботу в Росії відбулися акції протесту «Він нам не цар», приурочені до інавгурації 7 травня президента Володимира Путін. Їх організували прихильниками опозиціонера Олексія Навального. Так, активісти вийшли на вулиці різних міст, в тому числі, Владивостока та Хабаровська, Комсомольська-на-Амурі, Іркутська, Барнаула та Красноярська.

У Москві під час цих акцій правоохоронці затримали ініціатора заходу Навального та його соратника Миколу Ляскіна. Усього ж у російській столиці, за різними даними, затримали понад 1200 осіб.