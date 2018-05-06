Сенатор Маккейн не хоче кликати Трампа на свій похорон - ЗМІ

16:56, 06 травня 2018
Світ
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Джон Маккейн / REUTERS

Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на родичів сенатора. 81-річний Маккейн бореться з раком мозку та наслідками свого агресивного лікування.

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Планується, що на службі буде присутній віце-президент Майкл Пенс. Видання повідомило, що прощання з сенатором пройде у Вашингтонському кафедральному соборі.

Раніше Маккейн заявляв, що лікарі дають "дуже жорсткий прогноз" розвитку його хвороби.

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Теги: #похорон#Дональд Трамп#Джон Маккейн