Сенатор Маккейн не хоче кликати Трампа на свій похорон - ЗМІ
16:56, 06 травня 2018Світ
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81-річний Маккейн бореться з раком мозку та наслідками свого агресивного лікування.
Джон Маккейн / REUTERS
Близькі сенатора-республіканця Джона Маккейна не будуть кликати президента США Дональда Трампа на його похорон.
Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на родичів сенатора. 81-річний Маккейн бореться з раком мозку та наслідками свого агресивного лікування.
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Планується, що на службі буде присутній віце-президент Майкл Пенс. Видання повідомило, що прощання з сенатором пройде у Вашингтонському кафедральному соборі.
Раніше Маккейн заявляв, що лікарі дають "дуже жорсткий прогноз" розвитку його хвороби.
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