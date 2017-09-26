Маккейн розповів про "дуже поганий" прогноз лікарів

Американський сенатор Джон Маккейн, у якого в липні цього року діагностували рак мозку, заявив, що лікарі дають «дуже жорсткий прогноз розвитку його хвороби. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CBS News.

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«Вони сказали, що це дуже серйозно, що прогноз дуже серйозний. Деякі кажуть, що три відсотки, а деякі — 14 відсотків. Ви знаєте, це дуже поганий прогноз», — сказав він.

Маккейн зазначив, що «тепер ми зробимо все, що можемо, знайдемо кращих лікарів».