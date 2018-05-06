У Лондоні трьох людей атакували "токсичною речовиною"

Трьох потерпілих 17, 22 і 27 років виявили на вулиці Кінгсленд у районі Хакні в північно-східній частині Лондона та доставили в одну з лікарень.

У Лондоні трьох перехожих госпіталізували до лікарні після того, як їх облили невідомою "токсичною речовиною".

Про це повідомляє BBC з посиланням на поліцію. Згідно з інформацією, трьох потерпілих 17, 22 і 27 років виявили на вулиці Кінгсленд у районі Хакні в північно-східній частині Лондона та доставили в одну з лікарень.

Правоохоронці поки не повідомили, якою саме речовиною облили постраждалих, але уточнили, що вона є "токсичною", а не кислотою.

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Раніше повідомлялося, що для отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Солсбері використовували від 50 до 100 г отруйної речовини.

4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили без свідомості в британському місті Солсбері. Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичним речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.