Лідер гурту System of a Down прибув до Вірменії та підтримав опозицію

За словами музиканта, вірменська діаспора пов'язує з лідером опозиції великі надії.

Лідер всесвітньо відомого рок-гурту System Of a Down Серж Танкян прибув до Єревану. За його словами, у Вірменії відбулася «гарна революція».

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"Час для неї настав, так як піднявся весь народ. Ми два тижні не спимо - уся діаспора з вами. Це була моя мрія. Ми пов'язуємо великі надії з Пашиняном", - цитує агентство «Новости-Армения» заяву Танкяна зустрічаючим.

Лідер вірменської опозиції Нікол Пашинян зізнався, що в перший раз особисто спілкується з Танкяном.

Як повідомляв УНІАН, у Вірменії опозиційного лідера, який очолює протестний рух, Нікола Пашиняна 3 травня офіційно висунули на посаду прем'єр-міністра. На першому голосуванні 1 травня парламент вже відмовився призначати Пашиняна на цю посаду.

Багатотисячні акції протесту призвели до відставки з посади прем'єр-міністра лідера Республіканської партії Сержа Саргсяна, який до того, як очолити уряд, провів два терміни на посаді президента.