Лідер гурту System of a Down прибув до Вірменії та підтримав опозицію

21:52, 07 травня 2018
Світ
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Серж Танкян прибув до Вірменії аби підтримати революцію / Facebook, Serj Tankian

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"Час для неї настав, так як піднявся весь народ. Ми два тижні не спимо - уся діаспора з вами. Це була моя мрія. Ми пов'язуємо великі надії з Пашиняном", - цитує агентство «Новости-Армения» заяву Танкяна зустрічаючим.

Лідер вірменської опозиції Нікол Пашинян зізнався, що в перший раз особисто спілкується з Танкяном.

Як повідомляв УНІАН, у Вірменії опозиційного лідера, який очолює протестний рух, Нікола Пашиняна 3 травня офіційно висунули на посаду прем'єр-міністра. На першому голосуванні 1 травня парламент вже відмовився призначати Пашиняна на цю посаду.

Багатотисячні акції протесту призвели до відставки з посади прем'єр-міністра лідера Республіканської партії Сержа Саргсяна, який до того, як очолити уряд, провів два терміни на посаді президента.

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Теги: #Вірменія#Єреван