ЄС розгляне нові санкції проти Росії через вибори в окупованому Криму

Сьогодні в Євросоюзі розглянуть питання про нові санкції щодо Росії.

Комітет постійних представників держав-членів ЄС (Coreper) у вівторок, 8 травня, збереться на зустріч, в ході якої вирішено підняти питання про нові санкції щодо Росії.

Це випливає з документації на сайті Ради Європи до майбутньої зустрічі, передає РБК.

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"Обмежувальні заходи відносно дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України - нові списки - рішення і виконавче розпорядження", - йдеться в одному з документів, що додаються до порядку денного зустрічі.

Інших подробиць майбутнього обговорення нових обмежувальних заходів немає.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила постанову «Про заяву Верховної Ради України стосовно невизнання Україною легітимності виборів президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України – Автономній Республіці Крим та місті Севастополь».