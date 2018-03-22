Верховна Рада визнала "вибори Путіна" в окупованому Криму нелегітимними

Парламент закликає міжнародне співтовариство застосовувати додаткові санкції проти РФ та персональні санкції проти осіб, причетних до організації та проведення незаконного голосування на півострові.

Верховна Рада ухвалила постанову «Про заяву Верховної Ради України стосовно невизнання Україною легітимності виборів президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України – Автономній Республіці Крим та місті Севастополь».

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 255 народних депутатів.

Верховна Рада закликала міжнародне співтовариство застосовувати додаткові санкції проти Російської Федерації та персональні санкції (обмеження) - проти осіб, причетних до організації та проведення незаконного голосування під час виборів президента РФ у тимчасово окупованих Криму та Севастополі, а також причетних до систематичних порушень основоположних прав і свобод людини на тимчасово окупованій території України.

Читайте такожУ Криму за відмову голосувати на "виборах" звільняють кримських татар - адвокатУ заяві сказано, що організація окупаційною російською адміністрацією в рамках виборів президента РФ голосування у Криму є протиправною.

«Результати цього незаконного голосування є нікчемними і не мають жодних правових наслідків. Вони також жодним чином не можуть свідчити або будь-яким чином бути використаними як свідчення будь-якої зміни статусу тимчасово окупованих територій України – Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, визначеного Конституцією і законами України», - йдеться в заяві.

В заяві сказано, що істотні обмеження виборчих прав громадян у ході виборчого процесу в РФ, створення нерівних умов для кандидатів та відсутність справжнього вибору, про які йдеться у попередніх висновках Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі, а також неправомірне зарахування понад 1 мільйона голосів з тимчасово окупованих Криму і Севастополя суттєво спотворюють результати голосування на виборах президента РФ в цілому, закономірно ставлячи під сумнів їхню легітимність.