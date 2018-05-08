У Баварії зіткнулися пасажирський і товарний потяги, є загиблі

03:40, 08 травня 2018
Світ
609 0
У Німеччині зіткнулися два потяги / REUTERS

Про це повідомляє місцеве видання Focus Online з посиланням на місцеву поліцію, передає НВ.

Читайте такожУ Німеччині зійшов з рейок потяг: збитки оцінюють у мільйони євро (фото)

За попередніми даними, у результаті аварії загинули щонайменше дві людини, ще кілька отримали різні травми.

Як повідомляє газета Augsburger Allgemeine, за попередньою інформацією, постраждали близько 10 осіб. Стан двох постраждалих оцінюється як важкий.

На місці катастрофи працює поліція і бригади швидкої допомоги. Причини зіткнення з'ясовуються.

Нагадаємо, внаслідок аварії на залізничному вокзалі Зальцбурга у другій половині квітня постраждали 54 людини.

Аварія сталась під час приєднання вагонів прямого сполучення до нічного потяга, що прямував з Цюриха до Відня. Маневрений локомотив із вагонами за нез'ясованих поки що обставин наїхав на потяг.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Німеччина#потяги#Баварія