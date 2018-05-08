У Баварії зіткнулися пасажирський і товарний потяги, є загиблі

За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення потягів постраждали близько 10 осіб.

Поблизу вокзалу в німецькому місті Айхах у Баварії зіткнулися товарний і пасажирський потяги.

Про це повідомляє місцеве видання Focus Online з посиланням на місцеву поліцію, передає НВ.

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За попередніми даними, у результаті аварії загинули щонайменше дві людини, ще кілька отримали різні травми.

Як повідомляє газета Augsburger Allgemeine, за попередньою інформацією, постраждали близько 10 осіб. Стан двох постраждалих оцінюється як важкий.

На місці катастрофи працює поліція і бригади швидкої допомоги. Причини зіткнення з'ясовуються.

Нагадаємо, внаслідок аварії на залізничному вокзалі Зальцбурга у другій половині квітня постраждали 54 людини.

Аварія сталась під час приєднання вагонів прямого сполучення до нічного потяга, що прямував з Цюриха до Відня. Маневрений локомотив із вагонами за нез'ясованих поки що обставин наїхав на потяг.