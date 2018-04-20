Залізнична аварія на вокзалі Зальцбурга: постраждало більше 50 людей

13:26, 20 квітня 2018
Світ
855
У більшості людей незначні травми / фото sn.at

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на видання Salzburger Nachrichten.

Аварія сталась під час приєднання вагонів прямого сполучення до нічного потяга, що прямував з Цюриха до Відня. Маневрений локомотив із вагонами за нез'ясованих поки що обставин наїхав на потяг.

Один із вагонів в результаті інциденту сильно зігнутий.

Читайте такожКількість постраждалих при зіткненні потягів у США зросла до 116

Оскільки потяг був повністю заповнений, кількість постраждалих виявилась великою. За першими повідомленнями йшлося про 20 потерпілих, однак пізніше їхня кількість зросла до 54.

У більшості людей незначні травми. Деякі пасажири мають пошкодження на обличчі. На місце прибули працівники Червоного Хреста, значну частину потерпілих госпіталізували.

На розклад потягів аварія на вокзалі не вплинула.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #аварія#Австрія#поїзди